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وزارة النقل السورية تؤكد أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف البنية التحتية لمطار دمشق الدولي تسبب بخروج المهابط عن الخدمة
Lebanon 24
10-06-2022
|
17:30
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