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رويترز عن رئيس وزراء أستراليا: توصلنا إلى تسوية مالية منصفة مع مجموعة نافال الفرنسية بشأن إلغاء صفقة الغواصات

Lebanon 24
11-06-2022 | 01:20
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