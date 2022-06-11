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الدفاع البريطانية: القوات الروسية لم تحرز تقدما في جنوب سيفيرودونتيسك الأوكرانية

Lebanon 24
11-06-2022 | 03:05
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