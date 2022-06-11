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الرئيس عون عرض مع الرئيس ميقاتي الموقف اللبناني من موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عشية زيارة الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة أموس هوكشتاين المقررة يوم الأثنين المقبل الى بيروت والتي تستمر يومين

Lebanon 24
11-06-2022 | 05:08
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