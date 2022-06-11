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نقولا نحاس: البلد وادارته باتت مفككة ولم يعد لدينا متسع من الوقت للبحث في امكانية عفد حوار أو لا (الحرة)

Lebanon 24
11-06-2022 | 15:21
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النائب السابق نقولا نحاس في برنامج "صار الوقت": لدينا معطيات أن الوزير فياض طلب منه من قبل رئاسة الجمهورية سحب بند الكهرباء من جلسة مجلس الوزراء
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12/06/2022 03:51:10 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب السابق نقولا نحاس لـmtv: لدينا معطيات بأن رئاسة الجمهورية طلبت من وزير الطاقة سحب ملف الكهرباء بعد استثناء معمل سلعاتا منه وسيمنز منذ 2018 تحاول تقديم عروض وما حصل اليوم أن تمويلا جاء من شركة صينية وعُرض أول الأمر على البستاني ووضعوه جانبًا
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12/06/2022 03:51:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نحاس: يجب أن نبادر فوراً إلى تحضير مشروع متكامل للحوار
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12/06/2022 03:51:10 Lebanon 24 Lebanon 24
نحاس: هناك مشاكل اساسية في البلد وفي تطبيق الطائف، وهناك مشاكل اساسية في مفهوم السلطة السياسية
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12/06/2022 03:51:10 Lebanon 24 Lebanon 24
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