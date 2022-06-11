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الخارجية الإيرانية: عبد اللهيان أعرب عن دعمه لاستمرار وقف إطلاق النار في اليمن مؤكدًا ضرورة رفع الحصار
Lebanon 24
11-06-2022
|
17:03
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