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وزير الدفاع الصيني: نعمل على تطوير أسلحة نووية جديدة وسيكون استخدامها دفاعيا فقط

Lebanon 24
12-06-2022 | 00:08
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