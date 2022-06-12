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بكين تؤجل إعادة فتح المدارس للأسبوع المقبل بعد موجة إصابات جديدة بـ"كورونا"

Lebanon 24
12-06-2022 | 01:52
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