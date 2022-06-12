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الراعي: من المؤسف أنّ ممارسة القضاء في لبنان لا تُطاق فبعض القضاة يُُجمّدون ملفات صحيحة ويُركّبون ملفات وهميّة ويتقاضون عن مذنبين ولا يميّزون بين الجنحة والجناية

Lebanon 24
12-06-2022 | 02:48
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