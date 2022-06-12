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واس: السعودية تقدم 10 ملايين دولار للإسهام في مواجهة التهديد القائم من ناقلة النفط "صافر" الراسية قبالة السواحل اليمنية
Lebanon 24
12-06-2022
|
03:39
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