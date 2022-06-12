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إعلام إيراني: متقاعدون يحتجون في أصفهان ويتهمون النظام بإفقار الشعب (العربية)

Lebanon 24
12-06-2022 | 07:47
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