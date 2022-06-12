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إسرائيل: حلفاؤنا في الغرب سيستيقظون على تهديد عندما تصبح إيران قوة نووية

Lebanon 24
12-06-2022 | 11:09
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