Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس البرلمان العراقي يوقع بالموافقة على استقالة نواب الصدر لعرضها على البرلمان

Lebanon 24
12-06-2022 | 13:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقتدى الصدر يوجه نواب الكتلة الصدرية لكتابة استقالتهم من مجلس النواب العراقي (سكاي نيوز)
lebanon 24
13/06/2022 01:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة النواب المحافظين في البرلمان: جونسون سيخضع لسحب الثقة اليوم
lebanon 24
13/06/2022 01:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس كتلة نواب عكار وليد البعريني من عين التينة: مرشحنا المبدئي لنيابة رئاسة البرلمان هو سجيع عطية وعند الساعة السادسة سيكون هناك اجتماع موسع مع باقي الحلفاء لإتخاذ قرار موحد
lebanon 24
13/06/2022 01:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: رئيس غينيا بيساو يحل البرلمان متهما النواب بالفساد
lebanon 24
13/06/2022 01:33:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:28 | 2022-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:52 | 2022-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:04 | 2022-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:50 | 2022-06-12
17:49 | 2022-06-12
17:04 | 2022-06-12
16:19 | 2022-06-12
16:18 | 2022-06-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website