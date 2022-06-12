المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الأستاذ فارس الجميل: رئيس الجمهورية هو الذي يُحدّد مواعيد الإستشارات النيابية والمعطيات تشير إلى أنها ستكون عقب زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين

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