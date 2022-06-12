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الجميل: الإستشارات النيابية الملزمة هي التي تُحدّد شخصية رئيس الحكومة العتيد والنواب هم الذين يختارون وكل موضوع يُطرح قبل الإستشارات هو محض تحليل سياسي

Lebanon 24
12-06-2022 | 14:33
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