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الجميل: الإستشارات النيابية الملزمة هي التي تُحدّد شخصية رئيس الحكومة العتيد والنواب هم الذين يختارون وكل موضوع يُطرح قبل الإستشارات هو محض تحليل سياسي
Lebanon 24
12-06-2022
|
14:33
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