الجميل: هناك إنطباع عام يقول بأن الرئيس نجيب ميقاتي قد يكون رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة المقبلة لكنّ النواب هم الذين يختارون اسم الرئيس المكلف خلال الاستشارات النيابية

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