الجميل: مؤخراً عُقد اجتماع مطوّل بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمدير العام لإدارة المناقصات نتج عنه اتفاق على الآلية المتعلقة بمتابعة ملف الكهرباء

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