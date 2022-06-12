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الجميل: مؤخراً عُقد اجتماع مطوّل بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمدير العام لإدارة المناقصات نتج عنه اتفاق على الآلية المتعلقة بمتابعة ملف الكهرباء

Lebanon 24
12-06-2022 | 14:40
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