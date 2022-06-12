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باسيل: ممنوع أن يأتي رئيس جمهورية غير قوي ولا نريد الفراغ الرئاسي وأنا ضد التمديد

Lebanon 24
12-06-2022 | 14:44
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باسيل: لا اكون مرشحا لرئاسة الجمهورية الّا حين اقول انني مرشح أو حين اتحدث بالموضوع مع احد وأنا اختصرت موضوع الرئاسة بكلمة"منّا اكلة"لأننا رأينا كيف ان الموقع استخدم لعرقلة المشروع ولكنني قلت ايضا اننا لن نسمح ان يكون لقمةسائغة (LBCI)
lebanon 24
13/06/2022 01:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل يمرر في الجلسة طرحًا طائفيًا..ما علاقته بانتخاب رئيس الجمهورية؟
lebanon 24
13/06/2022 01:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
13/06/2022 01:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
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13/06/2022 01:34:58 Lebanon 24 Lebanon 24
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