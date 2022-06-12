Advertisement

أخبار عاجلة

أمين عام جامعة الدول العربية: هناك موقف عربي موحّد بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية

Lebanon 24
12-06-2022 | 17:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس التعاون الخليجي أكد أن موقفه من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على القانون الدولي والميثاق الأممي (الجزيرة)
lebanon 24
13/06/2022 09:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لجامعة الدول العربية: مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبوعاقلة جريمة بشعة ليست بمستغربة على الاحتلال ولا ينبغي أن تمر مرور الكرام
lebanon 24
13/06/2022 09:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الأمم المتحدة يطالب بضرورة وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية (العربية)
lebanon 24
13/06/2022 09:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
البطريرك الراعي يلتقي في هذه الأثناء أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط
lebanon 24
13/06/2022 09:09:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
01:27 | 2022-06-13
01:15 | 2022-06-13
01:15 | 2022-06-13
01:14 | 2022-06-13
01:13 | 2022-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website