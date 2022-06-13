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وكالة أنباء فارس: وفاة عالم فضاء أثناء عمله في قاعدة سمنان الجوية شمال إيران

Lebanon 24
13-06-2022 | 01:15
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