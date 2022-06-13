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حركة المرور كثيفة من ضبية باتجاه انطلياس وصولا الى الدورة (التحكم المروري)
Lebanon 24
13-06-2022
|
01:15
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التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من ضبية باتجاه انطلياس وصولا الى نهر الموت
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