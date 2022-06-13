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ميقاتي: لاستمرار عمل إدارات الدولة والمؤسسات العامة لتسيير شؤون الموظفين وتأمين الإيرادات التي تحتاجها الدولة

Lebanon 24
13-06-2022 | 05:37
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ميقاتي: ما نقوم به هو الدور الطبيعي لادارة شؤون الدولة مع علمنا بحجم الصعوبات وبالوضع الاقتصادي ولا نريد أن نرهق المواطن باي اعباء اضافية وبالوقت نفسه نريد أن نستمر بتسيير المرافق العامة كما يجب
lebanon 24
13/06/2022 16:38:51 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أشكر كل الوزراء على المهام التي قاموا بها وأطالبهم بالاستمرار بعملهم وتسيير شؤون الناس
lebanon 24
13/06/2022 16:38:51 Lebanon 24 Lebanon 24
برّي: نعم جريئة وبلا مواربة للإنتقال من دولة المحاصصة إلى دولة المواطنة والمؤسسات والدولة المدنيّة
lebanon 24
13/06/2022 16:38:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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lebanon 24
13/06/2022 16:38:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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