يستقبل وزير الطاقة والمياه وليد فياض عند الساعة السادسة من مساء اليوم في مكتبه في الوزارة المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين ترافقه السفيرة الأميركية دوروثي شيا

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