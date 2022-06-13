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يستقبل وزير الطاقة والمياه وليد فياض عند الساعة السادسة من مساء اليوم في مكتبه في الوزارة المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين ترافقه السفيرة الأميركية دوروثي شيا

Lebanon 24
13-06-2022 | 08:20
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