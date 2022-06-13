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"رويترز": تخفيض موسكو لسعر نفطها بسبب العقوبات دفع الهند لزيادة وارداتها من روسيا

Lebanon 24
13-06-2022 | 08:44
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