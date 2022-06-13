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رئيس ليتوانيا: نسعى للاستغناء عن موارد الطاقة الروسية بحلول عام 2024

Lebanon 24
13-06-2022 | 09:14
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