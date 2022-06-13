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وصول رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية السفير آموس هوكشتاين الى بيروت

Lebanon 24
13-06-2022 | 09:28
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