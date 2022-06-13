Advertisement

أخبار عاجلة

رئيسة وزراء السويد: نأخذ بواعث القلق التركية على محمل الجد ونعمل على التعامل معها عبر الحوار

Lebanon 24
13-06-2022 | 09:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة وزراء السويد: الحوار مع تركيا سيستمر وردنا على مطالبها سيكون مباشرا
lebanon 24
13/06/2022 19:40:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة وزراء السويد: يجب أن تحاسب روسيا على أفعالها وقصفها للمناطق والمنشآت المدنية في أوكرانيا
lebanon 24
13/06/2022 19:40:43 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة وزراء السويد من واشنطن: نتواصل مع الجميع بما في ذلك الأتراك لحل القضايا العالقة بشأن انضمامنا للناتو (الشرق)
lebanon 24
13/06/2022 19:40:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن يستقبل رئيس فنلندا ورئيسة وزراء السويد والمحادثات تركز على توسيع الناتو شرقاً
lebanon 24
13/06/2022 19:40:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
12:40 | 2022-06-13
12:33 | 2022-06-13
12:21 | 2022-06-13
12:15 | 2022-06-13
12:10 | 2022-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website