26
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الخارجية البريطانية: 43 مليون شخص يعيشون بالفعل على بعد خطوة واحدة من المجاعة
Lebanon 24
13-06-2022
|
09:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزيرة الخارجية البريطانية: بحثت مع نظيري الأوكراني الجهود المبذولة لإطلاق سراح الأسرى لدى القوات الروسية
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: بحثت مع نظيري الأوكراني الجهود المبذولة لإطلاق سراح الأسرى لدى القوات الروسية
13/06/2022 19:41:17
13/06/2022 19:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني يقول إنّ بلاده لن تتراجع خطوة واحدة عن مواقفها بعد موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
Lebanon 24
الرئيس الإيراني يقول إنّ بلاده لن تتراجع خطوة واحدة عن مواقفها بعد موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية
13/06/2022 19:41:17
13/06/2022 19:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: المملكة المتحدة ملتزمة بأمن أوروبا وضمان خسارة بوتين في أوكرانيا (الجزيرة)
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: المملكة المتحدة ملتزمة بأمن أوروبا وضمان خسارة بوتين في أوكرانيا (الجزيرة)
13/06/2022 19:41:17
13/06/2022 19:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: أدعم جونسون وهو واثق من فشل تصويت سحب الثقة اليوم
Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: أدعم جونسون وهو واثق من فشل تصويت سحب الثقة اليوم
13/06/2022 19:41:17
13/06/2022 19:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رابعة الزيات تحتفل بخطوبة ابنها الوسيم "علي".. تعرفوا إلى العروس (صور)
Lebanon 24
رابعة الزيات تحتفل بخطوبة ابنها الوسيم "علي".. تعرفوا إلى العروس (صور)
02:35 | 2022-06-13
13/06/2022 02:35:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولار صيرفة" سيتغير.. كيف سيُصبح؟
Lebanon 24
"دولار صيرفة" سيتغير.. كيف سيُصبح؟
02:15 | 2022-06-13
13/06/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تُهدّد لبنان بـ"قصف عنيف".. ما أعلنه جيش العدو "خطير جداً"
Lebanon 24
إسرائيل تُهدّد لبنان بـ"قصف عنيف".. ما أعلنه جيش العدو "خطير جداً"
12:52 | 2022-06-12
12/06/2022 12:52:49
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يضع المسمار الاخير في نعش العهد
Lebanon 24
باسيل يضع المسمار الاخير في نعش العهد
01:00 | 2022-06-13
13/06/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات عائلية لسامي الجميل مع طفلتيه في "بستان الكرز".. شاهدوا الصور
Lebanon 24
لحظات عائلية لسامي الجميل مع طفلتيه في "بستان الكرز".. شاهدوا الصور
12:59 | 2022-06-12
12/06/2022 12:59:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
12:40 | 2022-06-13
الرئيس الليتواني: يجب تعزيز الجناح الشرقي للنيتو من خلال اتخاذ القرارات اللازمة في قمة مدريد (الجزيرة)
12:33 | 2022-06-13
المستشار الألماني: لا معنى لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا دون التدريب عليها (العربية)
12:21 | 2022-06-13
"العربية" عن مصادر: الاتحاد الأوروبي يطالب فيسبوك وتويتر ومايكروسوفت وغوغل بالتخلص من الحسابات الوهمية
12:15 | 2022-06-13
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: ترحيل بريطانيا للاجئين إلى رواندا سابقة كارثية (الجزيرة)
12:10 | 2022-06-13
حاكم لوغانسك: تدمير جميع الجسور المؤدية إلى المركز الإقليمي لسيفيرودونيتسك والمدنيون يعانون ظروفا صعبة للغاية (الجزيرة)
فيديو
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-06-11
13/06/2022 19:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-10
13/06/2022 19:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
Lebanon 24
فيديو لقوات روسية يثير جدلا... هل دمرّت مقاتلة لـ"الناتو"؟
07:00 | 2022-06-10
13/06/2022 19:41:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact