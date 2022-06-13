Advertisement

أخبار عاجلة

منظمة العفو الدولية: روسيا ارتكبت جرائم حرب في قصف خاركيف في أوكرانيا

Lebanon 24
13-06-2022 | 10:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: النزاع المسلح في أوكرانيا يقتل فيه عشرات المدنيين خارج القانون
lebanon 24
14/06/2022 02:34:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بلينكن: تقييمنا أن روسيا ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
14/06/2022 02:34:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الجنائية الدولية تفتح أكثر من 16000 تحقيق في جرائم حرب في أوكرانيا
lebanon 24
14/06/2022 02:34:41 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا ترفض زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية منشأة نووية تحتلها روسيا
lebanon 24
14/06/2022 02:34:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:13 | 2022-06-13
17:40 | 2022-06-13
17:40 | 2022-06-13
17:06 | 2022-06-13
17:05 | 2022-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website