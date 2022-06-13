Advertisement

أخبار عاجلة

اليابان تتجه لزيادة ميزانية الدفاع بنحو 74 مليار دولار

Lebanon 24
13-06-2022 | 10:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بايدن طلب زيادة بقيمة 35 مليار دولار في ميزانية الدفاع للعام الحالي مقارنة بـ2021 (العربية)
lebanon 24
14/06/2022 02:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد الفرنسي: نحتاج لتمويل إضافي بنحو 2 مليار يورو على الميزانية الحكومية لدعم أسعار الطاقة
lebanon 24
14/06/2022 02:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الكندي: اشترينا ذخيرة من الولايات المتحدة بنحو 98 مليون دولار كندي وسنسلمها قريبا إلى أوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
14/06/2022 02:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الاقتصادي لـ زيلينسكي: طلبنا من مجموعة السبع 50 مليار دولار لتغطية عجز الميزانية
lebanon 24
14/06/2022 02:34:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:13 | 2022-06-13
17:40 | 2022-06-13
17:40 | 2022-06-13
17:06 | 2022-06-13
17:05 | 2022-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website