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"سبوتنيك": وكالة الفضاء الأوروبية تعيد التعاون مع وكالة الفضاء الروسية لمناقشة مشروع الحياة على سطح المريخ

Lebanon 24
13-06-2022 | 10:49
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