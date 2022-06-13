Advertisement

أخبار عاجلة

هوكشتاين يغادر وزارة الطاقة من دون الادلاء بأي تصريح (الجديد)

Lebanon 24
13-06-2022 | 11:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يستقبل وزير الطاقة والمياه وليد فياض عند الساعة السادسة من مساء اليوم في مكتبه في الوزارة المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين ترافقه السفيرة الأميركية دوروثي شيا
lebanon 24
14/06/2022 02:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي يغادر عين التينة من دون الادلاء بأي تصريح
lebanon 24
14/06/2022 02:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن "النفط".. هذا ما تتحضر له وزارة الطاقة
lebanon 24
14/06/2022 02:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية سمحت لشركة الطاقة الإيطالية إيني، وريبسول الإسبانية، بشحن كميات من النفط من فنزويلا إلىأوروبا، رغم العقوبات المفروضة على كاراكاس.(رويترز)
lebanon 24
14/06/2022 02:35:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:13 | 2022-06-13
17:40 | 2022-06-13
17:40 | 2022-06-13
17:06 | 2022-06-13
17:05 | 2022-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website