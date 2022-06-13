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نواب "التغيير" بعد لقائهم الرئيس ميقاتي في السراي الكبير: طالبنا أن تكون هناك شفافية مع الشعب اللبناني في موضوع ترسيم الحدود البحرية

Lebanon 24
13-06-2022 | 11:24
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