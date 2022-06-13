Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الطاقة وليد فياض: تناقشنا مع الوسيط الأميركي حول توقيع اتفاقيات استجرار الكهرباء إلى لبنان من الأردن ومصر

Lebanon 24
13-06-2022 | 11:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يستقبل وزير الطاقة والمياه وليد فياض عند الساعة السادسة من مساء اليوم في مكتبه في الوزارة المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين ترافقه السفيرة الأميركية دوروثي شيا
lebanon 24
14/06/2022 02:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: هناك مطبخٌ صاغ بيانات وزير الطاقة وليد فياض والأكيد أنه لم يقرأ الردود الصادرة عنه بشأن ملف الكهرباء
lebanon 24
14/06/2022 02:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أقول لوزير الطاقة وليد فياض أن ما يهمنا هو العمل على المجيئ بالكهرباء بعيداً عن السجالات
lebanon 24
14/06/2022 02:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أنجزنا كل الاتفاقات مع الأردن ومصر بشأن استجرار الكهرباء إلى لبنان لكننا بانتظار الإعفاءات من قانون "قيصر"
lebanon 24
14/06/2022 02:36:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
18:13 | 2022-06-13
17:40 | 2022-06-13
17:40 | 2022-06-13
17:06 | 2022-06-13
17:05 | 2022-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website