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وزير الطاقة وليد فياض: تناقشنا مع الوسيط الأميركي حول توقيع اتفاقيات استجرار الكهرباء إلى لبنان من الأردن ومصر
Lebanon 24
13-06-2022
|
11:29
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