المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع لبنان وإسرائيل للمساعدة في حل الخلاف بشأن حقل كاريش البحري (الجزيرة)

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