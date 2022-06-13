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رئيس مكتب زيلنسكي: موسكو تعتبر السعي إلى التسوية ضعفا وتحقيق النصر يحتاج أسلحة وعقوبات وضمانات أمنية (الجزيرة)

Lebanon 24
13-06-2022 | 13:16
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