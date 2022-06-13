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إعلام روسي: القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بـ100 صاروخ "غراد" و"أورغان" خلال 30 دقيقة (العربية)

Lebanon 24
13-06-2022 | 14:37
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