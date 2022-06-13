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أستراليا تتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2022 بعد فوزها على بيرو بركلات الترجيح

Lebanon 24
13-06-2022 | 17:06
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