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الرئيس عون استقبل الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين بحضور سفيرة أميركا في لبنان دوروثي شيا
Lebanon 24
14-06-2022
|
02:19
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