27
o
بيروت
34
o
طرابلس
26
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
28
o
زحلة
27
o
بعلبك
34
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان24": هوكشتاين تبلغ خلال اجتماعه مع ميقاتي الموقف اللبناني الموحّد من مسألة ترسيم الحدود والحرص على استمرار الوساطة الأميركية
Lebanon 24
14-06-2022
|
04:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون عرض مع الرئيس ميقاتي الموقف اللبناني من موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عشية زيارة الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة أموس هوكشتاين المقررة يوم الأثنين المقبل الى بيروت والتي تستمر يومين
Lebanon 24
الرئيس عون عرض مع الرئيس ميقاتي الموقف اللبناني من موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عشية زيارة الوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة أموس هوكشتاين المقررة يوم الأثنين المقبل الى بيروت والتي تستمر يومين
14/06/2022 18:32:20
14/06/2022 18:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الموقف اللبناني من اقتراح ترسيم الحدود قيد الانجاز.. وهوكشتاين يفوّض شيا إدارة الملف
Lebanon 24
الموقف اللبناني من اقتراح ترسيم الحدود قيد الانجاز.. وهوكشتاين يفوّض شيا إدارة الملف
14/06/2022 18:32:20
14/06/2022 18:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
فياض: في ما خصّ موضوع ترسيم الحدود البحرية أكدت للوسيط الأميركي على أن الموقف الوطني الموحّد هو ما يتوافق عليه الرؤساء الثلاثة ولبنان يسعى للحفاظ على حقوقه
Lebanon 24
فياض: في ما خصّ موضوع ترسيم الحدود البحرية أكدت للوسيط الأميركي على أن الموقف الوطني الموحّد هو ما يتوافق عليه الرؤساء الثلاثة ولبنان يسعى للحفاظ على حقوقه
14/06/2022 18:32:20
14/06/2022 18:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
نواب "التغيير" بعد لقائهم الرئيس ميقاتي في السراي الكبير: طالبنا أن تكون هناك شفافية مع الشعب اللبناني في موضوع ترسيم الحدود البحرية
Lebanon 24
نواب "التغيير" بعد لقائهم الرئيس ميقاتي في السراي الكبير: طالبنا أن تكون هناك شفافية مع الشعب اللبناني في موضوع ترسيم الحدود البحرية
14/06/2022 18:32:20
14/06/2022 18:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عن ساعات التغذية بالكهرباء.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
عن ساعات التغذية بالكهرباء.. إليكم هذا الخبر
16:02 | 2022-06-13
13/06/2022 04:02:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع المواطنين.. إليكم ما يتم تحضيره بشأن الكهرباء وساعات التغذية
Lebanon 24
لجميع المواطنين.. إليكم ما يتم تحضيره بشأن الكهرباء وساعات التغذية
00:16 | 2022-06-14
14/06/2022 12:16:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة صباحية من "الوسيط الأميركي".. هذا ما قاله عن بيروت
Lebanon 24
تغريدة صباحية من "الوسيط الأميركي".. هذا ما قاله عن بيروت
00:37 | 2022-06-14
14/06/2022 12:37:48
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد جريمة الدوير.. عدد الضحايا يرتفع وهذه آخر التطورات
Lebanon 24
جديد جريمة الدوير.. عدد الضحايا يرتفع وهذه آخر التطورات
12:56 | 2022-06-13
13/06/2022 12:56:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ثروة هائلة مدفونة في أرض لبنانية.. فيديو يكشف مكان "النفط البرّي"!
Lebanon 24
ثروة هائلة مدفونة في أرض لبنانية.. فيديو يكشف مكان "النفط البرّي"!
13:31 | 2022-06-13
13/06/2022 01:31:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
11:23 | 2022-06-14
بايدن: السبب الوحيد لارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة هو "حرب بوتين غير المبررة في أوكرانيا" (الشرق)
11:03 | 2022-06-14
الخارجية الإيرانية: الوزير عبد اللهيان بحث في اتصال مع نظيره التركي تشاووش أوغلو تعزيز التعاون بين البلدين (الجزيرة)
10:53 | 2022-06-14
وزارة الخارجية الروسية: حظر دخول 49 بريطانيا بينهم إعلاميون وشخصيات في قطاع الدفاع إلى الأراضي الروسية
10:52 | 2022-06-14
البنتاغون: القرار النهائي حول طبيعة الرد على تجارب كوريا الشمالية النووية لم يصدر بعد
10:47 | 2022-06-14
وزارة الخزانة الأميركية: تمديد استثناء مدفوعات متعلقة بالطاقة الروسية من العقوبات حتى 5 كانون الاول
فيديو
نيسان تستعدّ لطرح سيارة جديدة... ما هي مواصفات "Altima"؟ (فيديو)
Lebanon 24
نيسان تستعدّ لطرح سيارة جديدة... ما هي مواصفات "Altima"؟ (فيديو)
14:00 | 2022-06-13
14/06/2022 18:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد يتمتع بسرعة شحن فائقة.. تعرفوا إليه (فيديو)
02:00 | 2022-06-11
14/06/2022 18:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
إقتصادية في استهلاك الوقود... سيارة جديدة من "jac" تغزو الأسواق العالمية وهذه مواصفاتها (فيديو)
11:00 | 2022-06-10
14/06/2022 18:32:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact