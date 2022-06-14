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"لبنان24": تم التأكيد خلال اجتماع ميقاتي - هوكشتاين على أن مصلحة لبنان العُليا تقتضي البدء بعملية التنقيب عن النفط من دون التخلي عن حق لبنان بثرواته كافة

Lebanon 24
14-06-2022 | 04:46
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