"لبنان24": تم التأكيد خلال اجتماع ميقاتي - هوكشتاين على أن مصلحة لبنان العُليا تقتضي البدء بعملية التنقيب عن النفط من دون التخلي عن حق لبنان بثرواته كافة

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