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الرئيس عون تمنى على هوكستين العودة سريعاً الى لبنان ومعه الجواب من الجانب الإسرائيلي

Lebanon 24
14-06-2022 | 05:16
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