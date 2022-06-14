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الأمم المتحدة تحتاج إلى 426 مليون دولار بشكل طارئ لتجنب كارثة غذائية في جنوب السودان

Lebanon 24
14-06-2022 | 05:41
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