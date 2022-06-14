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جونسون: من الصعب للغاية إيجاد طرق إنسانية ومن الخطورة إعادة القوارب المهترئة لنقل المهاجرين عبر البحر

Lebanon 24
14-06-2022 | 05:57
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