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وزير الدفاع الإسرائيلي يدعو إلى تشكيل قوة إقليمية بقيادة واشنطن لمواجهة إيران

Lebanon 24
14-06-2022 | 06:48
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