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المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي: لدينا تمويل إضافي متاح لإرسال المزيد من المعدات إلى أوكرانيا

Lebanon 24
14-06-2022 | 08:45
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