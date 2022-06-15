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سكرتير مجلس الأمن الروسي: الحوار بين روسيا وأوكرانيا توقف بسبب التصرفات المدمرة لواشنطن ولندن وحلفائهما

Lebanon 24
15-06-2022 | 10:09
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