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زحمة سير خانقة تشهدها طريق مشروع القبة مجدليا نتيجة أعمال تعبيد الطريق من قبل إحدى الشركات المتعهدة

Lebanon 24
15-06-2022 | 11:19
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