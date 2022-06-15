Advertisement

أخبار عاجلة

البرلمان الفنلندي يؤيد إغلاق الحدود مع الاتحاد الروسي في حالة وجود "تهديدات" (الشرق)

Lebanon 24
15-06-2022 | 11:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البرلمان البريطاني يصوت يوم الخميس على إحالة جونسون إلى التحقيق بسبب "خرق قواعد الإغلاق" (الشرق)
lebanon 24
18/06/2022 02:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء اليونان: الاتحاد الأوروبي قريب من التوصل لاتفاق لحظر صادرات النفط الروسية (الشرق)
lebanon 24
18/06/2022 02:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس لجنة الدفاع بمجلس الاتحاد الروسي: روسيا ستعزز قواتها على الحدود مع فنلندا في حال انضمامها إلى النيتو (الجزيرة)
lebanon 24
18/06/2022 02:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: عند انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو ستتحولان إلى ساحة مواجهة بين الحلف والاتحاد الروسي (الشرق)
lebanon 24
18/06/2022 02:55:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:43 | 2022-06-17
17:37 | 2022-06-17
15:27 | 2022-06-17
15:18 | 2022-06-17
14:44 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website