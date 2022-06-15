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فايننشال تايمز عن مصادر: تركيا رفضت دعوة الناتو للمشاركة في محادثات ثلاثية مع السويد وفنلندا لـ"تسوية الخلافات" (الشرق)

Lebanon 24
15-06-2022 | 11:34
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